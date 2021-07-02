СМИ выяснили, как аферисты наживаются на поддельных сертификатах о вакцинации

Общественная служба новостей рассказала о различных вариантах мошенничества, которыми пользуются аферисты, чтобы обмануть людей, не желающих вакцинироваться от коронавируса.

Отмечается, что в Сети появился ряд порталов и Telegram-сообществ, которые продают сертификаты о вакцинации с занесением информации в личный кабинет на сайте госуслуг. Выяснилось, что во многих группах пользователей перебрасывает на бота, который разнообразными способами пытается убедить приобрести сертификат.

При этом «оплата услуг должна быть перед получением услуги, от 100% или 50%, но обязательно предоплата и без каких-либо гарантий с их стороны». При живом диалоге с администратором та же картина — сначала деньги, потом сертификат. Никто никаких гарантий не дает ни при полной оплате услуг, ни при 50% предоплаты.