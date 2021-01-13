Каждый четвертый россиянин собрался отмечать старый Новый год

Несмотря на показатели, традиция постепенно уходит в прошлое. За девять лет число желающих отметить старый Новый год снизилось почти в два раза.

«Отметить старый Новый год хотят 26% россиян. Судя по комментариям респондентов, чаще всего планируется небольшое чаепитие в семейном кругу. Больше всего тех, кто будет праздновать, среди россиян старше 45 лет — 32%», — говорится в сообщении.

59% опрошенных не будут встречать этот праздник, кто-то про него забыл, а кто-то — никогда и не собирался. Эксперты отметили, что за время проведенных исследований выяснилось, что чаще всего эту дату отмечали в 2012 году — 46%.

Участие в опросе приняли 1600 экономически активных россиян старше 18 лет.

Ранее эксперты финансового маркетплейса «Юником 24» выяснили, что в этом году россияне потратили на новогодних праздниках на четверть меньше, чем в прошлом. Траты снизились на 25%.