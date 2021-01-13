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    13 января 2021, 10:43

    Каждый четвертый россиянин собрался отмечать старый Новый год

    Анастасия Калинина

    Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что каждый четвертый россиянин собирается еще раз встретить Новый год. Результаты исследования появились на официальном сайте сервиса.
    Каждый четвертый россиянин собрался отмечать старый Новый год

    Несмотря на показатели, традиция постепенно уходит в прошлое. За девять лет число желающих отметить старый Новый год снизилось почти в два раза.

    «Отметить старый Новый год хотят 26% россиян. Судя по комментариям респондентов, чаще всего планируется небольшое чаепитие в семейном кругу. Больше всего тех, кто будет праздновать, среди россиян старше 45 лет — 32%», — говорится в сообщении.

    59% опрошенных не будут встречать этот праздник, кто-то про него забыл, а кто-то — никогда и не собирался. Эксперты отметили, что за время проведенных исследований выяснилось, что чаще всего эту дату отмечали в 2012 году — 46%.

    Участие в опросе приняли 1600 экономически активных россиян старше 18 лет.

    Ранее эксперты финансового маркетплейса «Юником 24» выяснили, что в этом году россияне потратили на новогодних праздниках на четверть меньше, чем в прошлом. Траты снизились на 25%.