Стало известно, сколько россияне потратили на Новый год

«По результатам проведенного опроса за первые десять дней 2021 года россияне в среднем потратили порядка 20 тысяч рублей. Это в среднем на 20% больше среднемесячного показателя во внепраздничные периоды», — говорится в сообщении исследования.

По сравнению с прошлым Новым годом, траты у россиян снизились на 25%. Эксперты считают, что это связано с пандемией, отсутствием корпоративов и поездок в другие страны и падением доходов.

Также выяснилось, что около 60% от расходов было направлено на покупку продуктов или заказ еды в ресторанах, 15% — потрачено на покупку подарков, 15% — на развлечения, 10% составляли другие траты. Помимо этого, 15% опрошенных признались, что потратили в декабре больше, чем планировали. Поэтому они будут рассматривать возможность обращения в кредитные организации.