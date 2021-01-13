Москва стала самым популярным направлением для путешествий по России в Новый год

Москва, Санкт-Петербург и Сочи оказались самыми популярными авианаправлениями в период новогодних каникул. В эти города россияне летали чаще всего.

Предпочтения жителей РФ выяснил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, сообщил сайт RT со ссылкой на полученные в ходе исследования результаты.

Путешествовать россияне предпочитали в Москву. Столица наряду с Санкт-Петербургом и Сочи стала наиболее популярна среди городов, куда в новогодние каникулы брали билеты на самолет.

Часто принимали гостей в Краснодаре, Симферополе и Махачкале. Активно встречали приезжих аэропорты Минеральных Вод и Ростова-на-Дону.

В новогодние праздники авиабилет по России в одну сторону в среднем обходился в 5,8 тысячи рублей. Цены были ниже прошлогодних на 13%.

Поездом россияне тоже путешествовали. На этом виде транспорта они ездили в Москву и Санкт-Петербург, побывали в Краснодаре и Нижнем Новгороде, брали билеты в Тюмень. Поездка стоила в пределах 2,4 тысячи рублей: ее стоимость тоже снизилась, но незначительно — примерно на 200 рублей.