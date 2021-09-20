Казанцы организовали мемориал в память о погибших в Перми

В Казани местные жители организовали в Ленинском саду стихийный мемориал в память о погибших в результате стрельбе в Пермском университете. Об этом сообщило издание «Казанские ведомости».

Казанцы принесли к фонтану в Ленинском саду гвоздики и свечи. Стихийный мемориал соорудили из школьных парт, которые покрыли бордовой тканью. Там же на мольбертах установили таблички с надписью «Пермь, Скорбим. Казань».

В Пермь вылетел спецборт МЧС с медиками на борту для оказания помощи пострадавшим при стрельбе.

Утром в понедельник, 20 сентября, произошла стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). По последним уточненным данным, в результате погибли шесть человек, 24 пострадали. Подозреваемый при задержании оказал сопротивление и был ранен. В СМИ сообщили, что стрелок впоследствии скончался в больнице после операции. В Перми 21 сентября объявили днем траура. В регионе были отменены занятия во всех школах, колледжах и техникумах.

В Росгвардии сообщили, что у пермского стрелка было разрешение на оружие.