«Взломал систему» долгой подготовкой. Как пермский стрелок мог получить разрешение на оружие?

У специалистов действительно есть некое ограничение в методологии при психиатрической экспертизе человека. Однако заранее подготовиться к тестированию на разрешение на оружие очень сложно. Получается, что стрелок из Перми буквально «взломал систему». Такое мнение в разговоре с «360» высказал клинический психолог Владимир Крупин.

Судя по всему, у врача возникли вопросы по поводу состояния стрелка, поэтому его отправили на дополнительные обследования, заявил эксперт.

«Это действительно болезненная точка ограниченности специалистов в выборе методологии диагностики. Специалисты действительно сильно ограничены в методологии, потому что есть особый набор тестов, который можно использовать в работе. Пусть их довольно много, но набор их действительно ограничен. При желании и сильном рвении все можно найти в интернете, подготовиться и пройти этот тест — фактически взломать систему», — сказал Крупин.

С другой стороны, все-таки в мире есть несколько сотен методик, и подготовиться ко всем ним непросто. В любом случае специалист начинает прием с клинической беседы. Она может длиться от нескольких минут до получаса.

«Во время клинической беседы специалист, разговаривая, начинает выстраивать некоторые гипотезы и уже после беседы под проверку своей клинической гипотезы выбирает методологию, по которой будет проводить обследование», — пояснил собеседник «360».

На особые размышления наталкивает и опубликованный в соцсетях манифест стрелка. Сейчас его уже удалили. В публикации он рассказывал, как получал лицензию на оружие и как готовился к расстрелу людей.

«Из того, что он пишет, есть несколько вещей, которые вызывают у меня, как у клинического психолога, настороженность. Он описывает свое состояние — манию величия, где он определяет, кому жить, кому умереть. Это миссия Бога. Это грубая патология, она может быть в комплексе разных заболеваний психологических. Это может говорить о психопатии, но и при шизофрении мы можем увидеть звон в ушах, о котором он говорит», — заключил специалист.

Он добавил, что рассказ стрелка может говорить о существовании у него бредовых расстройств.

Утром 20 сентября молодой человек проник в Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и устроил стрельбу, сам он является студентом данного вуза. По последним данным от Минздрава, шесть человек погибли, 24 пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости». Стрелка при задержании ранили, он находится в больнице. Его состояние оценивается как тяжелое.