Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье

Источник фото: covid.mz.mosreg.ru

По данным Мособлштаба, наибольшее количество случаев заболевания медики по-прежнему выявляют в городских округах, чьи границы примыкают к Москве. С начала пандемии в регионе выздоровели 2724 человека. От болезни, которую вызывает новый вирус, умерли 262 человека.

Всего в России медики выявили 272 043 случая COVID-19. Умерли 2537 человек. За минувшие сутки в России умерли 119 человек. Это самое большое число скончавшихся за 24 часа за все время пандемии. В РФ уже провели более 6,6 миллиона тестов на коронавирус. Под наблюдением сейчас остаются 259 тысяч человек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с пандемией 2019-nCoV в России стала стабилизироваться, однако снимать все ограничения разом и расслабляться пока нельзя.