Карельские священники замолили компьютерную страсть

Синодальная богослужебная комиссия Русской православной церкви написала и направила на рассмотрение синоду молебен об «одержимых компьютерной страстью». Об этом сообщили на сайте Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

Молебен о компьютерной одержимости упомянут в числе 39 служб и чинопоследований, которые богослужебная комиссия составила в 2021 году.

Текст молитвенной песни пока держится в секрете. Сначала его должен одобрить Священный синод. Туда также передали на рассмотрение молебны по случаю поиска работы, подготовки к сдаче экзаменов, поступления в техникум или вуз. Среди составленных в 2021 году пений также особые молитвы об успешной хирургической операции, окончании школы и университета.

Весной 2021 года одного из прихожан храма Николаевского Малицкого мужского монастыря в Тверской области очень удивила фреска с чертями, горящими в аду со смартфонами и ноутбуками в руках. Он снял ее на фото, которое разлетелось по соцсетям и СМИ и вызвало споры среди верующих и атеистов. В РПЦ тогда заявили, что считают такие фрески уместными.