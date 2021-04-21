РПЦ неожиданно оправдала фреску с гаджетами в аду. Но в этом есть логика

В РПЦ заявили, что фреска с чертями, держащими ноутбуки и смартфоны, уместна для изображения в храмах. Подобные вещи якобы есть даже на Афоне. В христианской религиозной культуре действительно принято отражать современные реалии, просто в иконах Андрея Рублева, например, они для нас не столь очевидны.

Недавно прихожанин храма Николаевского Малицкого мужского монастыря в Тверской области заметил, что на одной из стен обители расположилось необычное изображение. На западной стене, где изображены сцены Страшного суда, среди прочих смертных грехов нашлось место и для интернет-зависимости. Художник изобразил самих грешников закованными, пока бесы держат в руках смартфоны и ноутбук с очевидно просматривающимся логотипом Apple.

Источник фото: «ВКонтакте»

Фотографии своей находки молодой человек выложил в социальных сетях — это привлекло немало внимания со стороны как верующих, так и атеистов.

Дошло до того, что главе экспертного совета РПЦ по церковному искусству Леониду Калинину пришлось выступить с официальным заявлением: ничего неуместного в подобных фресках в стенах храма нет. Он также отметил, что изображение не может существовать как самостоятельная икона, так как на них изображают святых, а не грешников. В контексте Страшного суда ничего неприличного в изображении интернет-зависимости нет. Более того, в церкви рассчитывают на то, что такое изображение может заставить прихожан задуматься.

«Ведь многие, увидев такие изображения, подумают о себе: нет ли опасности потерять связь с Богом, с ближними, любимыми и уйти в виртуальную реальность?» — передает его слова РИА «Новости».

Неожиданное продолжение традиции

Религиовед Денис Батарчук объяснил, что церковное искусство не реликтовое явление, которое застыло во времени и больше никогда не изменится, поэтому оно продолжает реагировать на вызовы времени.

Это совершенно нормально и естественно. Если Андрей Рублев с учениками отражали какие-то свои даже исторические подчас моменты, то и современные иконописцы не нарушают никаких традиций, а даже продолжают их Денис Батарчук религиовед.

Он добавил, что не так давно было много недовольных другим церковным произведением искусства — иконой Новомучеников и исповедников Церкви Русской, где были отчетливо прописаны образы красноармейцев.

«На иконе просто красноармейцы с красными звездами в характерных шлемах представлены — как мучители и гонители верующих. Этот образ может быть для кого-то непривычным, но это просто исторический факт, который запечатлен в церковном искусстве», — сказал Батарчук.

Источник фото: «Википедия»

Культурный антрополог и популяризатор науки Сергей Зотов писал в своей книге «Иконографический беспредел. Необычное в православной иконе», что для российских иконописцев разных времен было характерно оставлять какие-либо указания на эпоху, в которую рождалось произведение. Например, на иконах XVII века нередко можно увидеть российское казачество — в шароварах, характерных головных уборах и с саблями. А на фреске «Прибытие патриарха Тихона» ХХ века можно заметить, что высокопоставленный священнослужитель прибыл на карете-ландо с откидной крышей, которые были модными в ту эпоху.

Денис Батарчук добавил, что в истории с бесами и гаджетами вопрос заключается в том, насколько фреска действительно отражает реалии нашего мира. Сложно поспорить с тем, что интернет-зависимость существует, однако ее изображение все же оставляет в недоумении.

«Это немного комично, конечно, смотрится, потому что гаджеты так плотно вошли в нашу жизнь, что это уже неотъемлемая часть, что мы без них не сможем ни к врачу записаться, ни денежный перевод осуществить. Так что насколько этот символ точно отображает то, что они хотели сказать, я не уверен», — заключил он.