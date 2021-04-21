РПЦ сочла фрески об интернет-зависимости уместными

Сюжеты фресок с изображением всякого рода зависимостей, в том числе современных, уместны. Об этом глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству Леонид Калинин сообщил РИА «Новости».

В Тверской области ранее в храме Николаевского Малицкого мужского монастыря на западной стене, где показаны сцены Страшного суда, заместили фреску, на которой изображены бесы со смартфонами и ноутбуками. А рядом с ними — грешники, которые горят в огне. Надпись на фреске гласит, что это интернет-зависимые. Их руки при этом скованы цепями.

Калинин заявил, что с точки зрения РПЦ такие фрески уместны. Такие же фрески есть и на Афоне, по его словам.

«В иконографии о Страшном суде возможно появление фресок с изображением зависимостей — алкогольной, табачной, интернет. Просто интернет-зависимость появилась недавно», — объяснил священник.

Он обратил внимание, что такая композиция не может существовать как отдельная икона.

В Федерации еврейских общин ранее возмутились из-за фрески в калужской церкви, на которой мужчина в черной шляпе со звездой Давида показан как еретик и раскольник.