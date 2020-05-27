Карантин отменили в интернате для престарелых в Вязьме

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в доме-интернате для престарелых в Вязьме. Медикам удалось нормализовать ситуацию, поэтому карантин там отменили.

«В соцучреждении в Вязьме очаг инфекции ликвидирован. В соответствии с предписанием территориального отдела управления Роспотребнадзора здесь снят карантин», — приводит РИА «Новости» сообщение администрации Смоленской области.

При этом в доме-интернате продолжат действовать некоторые ограничения. Все сотрудники и постояльцы должны и дальше соблюдать масочный режим. Помещения здания будут дезинфицировать, а также проверять температуру у всех людей в интернате.

Соцучреждение в Вязьме закрыли на карантин из-за массового заражения коронавирусом. В начале мая заразился один из сотрудников, затем наличие инфекции подтвердилось у 83 человек, а позже — еще у 50.

В администрации отметили, что исправить ситуацию с заболеваемостью удалось и в геронтологическом центре «Вишенки». Там произошла вспышка заражений, из-за чего 15 мая учреждение перешло на особый режим работы и изоляцию. Губернатор области Алексей Островский выразил надежду, что в «Вишенках» тоже отменят карантин в скором времени.

Всего в Смоленской области, по данным на 26 мая, подтверждено 1769 случаев заболевания COVID-19. Вылечился уже 581 пациент. По всей России насчитывается 362 342 случая инфицирования и 131 129 выздоровевших.