Общество 04 апреля 2024, 17:59 Кандидатуру Подносовой рекомендовали Путину для назначения главой Верховного суда Подносову рекомендовали Путину для назначения председателем Верховного суда Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ

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Кандидатуру Ирины Подносовой рекомендовали президенту Владимиру Путину для назначения председателем Верховного суда. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заседание комиссии при главе государства по рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий состоялось 4 апреля. Подносову должны представить Совету Федерации.

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Во время мероприятия также рассмотрели кандидатуры на должности судей федеральных инстанций. Решения приняли в отношении 432 кандидатов.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей также рекомендовала Подносову для назначения на должность главы Верховного суда. Ее кандидатура прошла все необходимые проверки.

Вакансию на пост председателя ВС открыли после смети Вячеслава Лебедева. Он возглавлял Верховный суд с 1991 года.