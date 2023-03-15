Власть 15 марта 2023, 15:12 Прокуроров обяжут более жестко реагировать на попытки дестабилизации обстановки в России Президент Путин попросил прокуроров жестче отвечать на попытки дестабилизации в России

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Российский президент Владимир Путин потребовал от прокуроров жестко реагировать на предпринимаемые попытки дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране. Такое заявление он сделал во время выступления на заседании коллегии Генпрокуратуры.

«Более активно прокурорам следует противодействовать экстремизму. <…>. Как уже отмечал на недавней коллегии ФСБ, количество таких преступлений в прошлом году возросло. Прошу жестко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в стране», — подчеркнул он.

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Глава государства призвал Генпрокуратуру не ослаблять внимание по таким темам, как поддержание гособвинения в судах, надзор за соблюдением прав осужденных, охрана окружающей среды. Он поблагодарил прокуроров за добросовестную работу и профессионализм.

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По его словам, ведомство хорошо справляется с такими задачами, как противодействие экстремизму, терроризму, криминалу и коррупции. Также Путин отметил защиту прав военных, участников и ветеранов СВО, а также их родных.