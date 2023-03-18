Общество 18 марта 2023, 13:33 Ответственность за русофобию предложили ввести в Госдуме Вице-спикер Госдумы Яровая предложила ввести ответственность за русофобию РИА «Новости»

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Ответственность за русофобию как за опасное преступление предложила ввести в российское законодательство вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ее слова привела пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Вне всякого сомнения, данное решение надлежит квалифицировать как акт международного терроризма, направленный против России и подрывающий основы глобальной безопасности в мире», — заявила Яровая.

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По ее словам, русофобия как опасное преступление должна быть внесена в законодательство.

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Так Яровая отреагировала на решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Она сочла его демонстрацией устрашения россиян и посягательство на безопасность каждого жителя страны.

Ранее решение МУС официальный представитель МИД Мария Захарова сочла очередным проявлением диктата НАТО.