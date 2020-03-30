Калининградская область перейдет на режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили последовать примеру коллег из Москвы и Подмосковья. В регионе введут режим строгой самоизоляции с 31 марта.

«Мы расширяем по примеру Москвы ограничительные меры. Режим самоизоляции будет введен в регионе с завтрашнего дня. Ровно то же самое, что и в Москве: выходим из дома только в случае необходимости в ближайший продовольственный магазин, аптеку, чтобы выгулять собаку», — приводит РИА «Новости» слова губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Он добавил, что в регионе не будут вводить ограничения на поездки на личном транспорте, однако сократят количество общественного. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал губернаторов изучить опыт столичных и подмосковных властей и ввести на местах режим строгой изоляции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что с 30 марта в Московской области вводят новые ограничения в связи с эпидемией. Вечером 30 марта в регионе закроют все парки и детские площадки, а на улицу можно будет выходить, если надо в магазин и на работу. Аналогичное решение действует в Москве.