Губернатор Подмосковья рассказал о новых ограничениях из-за коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к жителям из-за коронавируса. Он рассказал о новых ограничениях.

«К сожалению, ситуация за последние дни показывает, что рост до сих пор есть. В Московской области зарегистрировано 112 случаев заражения коронавирусом. Мы занимаемся тем, чтобы система здравоохранения была мобилизована и готова. Мы не должны допустить, чтобы у нас появились тяжелые и средней тяжести случаи», — уточнил Воробьев.

Был принят ряд решений, которые предполагают, что каждая семья должна находиться дома. К сожалению, отметил губернатор, не все его соблюдают.

«Сегодня с 20:00 мы закрываем все парки, детские площадки. Можно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу», — сказал он.

Постановление опубликовано на сайте губернатора.

По последней информации, в Московской области зафиксировали 112 случаев заражения новым типом коронавируса. За последние сутки в регионе заболели 27 человек. Больше всего пациентов обнаружили в Одинцове — там подтверждено 16 случаев. За все время распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье выздоровели 10 человек, врачи уже выписали их домой из больниц.

В группе риска находятся пенсионеры старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Власти региона настоятельно рекомендовали им соблюдать режим самоизоляции, пока пандемия не пройдет. Чтобы компенсировать возможные неудобства, которые может вызвать самоизоляция, им выплатят по три тысячи рублей.

В регионе временно прекратили работать кафе, бары и рестораны — они принимают заказы только на вынос и на доставку. Также закрыты все торговые центры, ночные клубы и кинотеатры. В Московской области запретили все массовые мероприятия. Прекращена работа торговых предприятий, за исключением аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости.

Из-за роста числа зараженных Подмосковье ввело усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса. Теперь жители могут покидать свои дома только в случае необходимости: чтобы получить экстренную помощь врачей, при угрозе жизни и здоровью, чтобы добраться на работу и обратно (если ее не приостановили из-за ситуации в стране), чтобы купить необходимые товары и продукты в ближайшем магазине либо сходить в банк или салон сотовой связи, чтобы вынести мусор или выгулять домашнее животное — не дальше чем в 100 метрах от дома.

Все приостановленные проездные, которые были оплачены ранее, продлят после прекращения режима повышенной готовности. Все безработные Подмосковья станут получать по 15 тысяч рублей компенсации с 1 апреля. Люди, которые помогают справиться с распространением инфекции, а также пациенты с подтвержденным коронавирусом будут бесплатно получать противовирусные лекарства.

Уточняется, что режим нахождения дома не ограничивает граждан приезжать в Московскую область или покидать ее. Речь идет только о том, что без веской причины нельзя выходить из дома.