Коллекторы или вымогатели: как распознать, кто звонит на самом деле?

Тысячи телефонных звонков и сотни взломанных дверей — очень часто в новостях так описывают возмутительное поведение коллекторов. Мы обратились в СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)» и коллекторское агентство «ЭОС», чтобы узнать, как отличить вымогателей от настоящих коллекторов.

Профессиональные коллекторы — это люди, которые работают с должниками. Среди их инструментов нет угроз, шантажа или чего-то подобного. Их деятельность регулируется Федеральным законом № 230, а за соблюдением следит Федеральная служба судебных приставов.

Источник фото: телеканал «360»

Как распознать профессионального коллектора?

Профессиональные коллекторы обязаны вести телефонную беседу в деловом стиле, звонить и информировать о долге в строго определенное время. Например, сотрудники компании «ЭОС» звонят строго с 8 утра до 8 вечера по будням и с 9 утра и до 8 вечера по выходным. Отправлять сообщения сотрудники могут не более 4 раз в неделю, а личные встречи с клиентами и вовсе назначаются в исключительных случаях.

Источник фото: телеканал «360»

Могут ли простить часть долга?

Коллекторское агентство «ЭОС» занимается и судебным, и досудебным возвратом долгов, но все же в своей деятельности старается урегулировать вопрос на досудебной стадии. Как работают коллекторы, как выглядит их колл-центр изнутри, могут ли они простить часть долга — все ответы в нашем выпуске программы «Люди дела».

В новом проекте телеканала «360» мы рассказываем о настоящих людях дела — тех, кто любит свою работу и каждый день делает наш мир лучше.