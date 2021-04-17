В Госдуме назвали способ защитить россиян-должников

В Госдуме назвали способ защитить россиян, имеющих долги. О нем рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В России, по словам политика, нужно ввести уголовную ответственность для коллекторов, которые уже получали административные штрафы за нарушение законодательства о взыскании просроченной задолженности с должников.

Миронов, как уточнило Ura.ru, также заявил, что такая практика позволит искоренить «кредитное насилие» в стране. По его мнению, в рамках уголовного дела коллектор должен получить штраф от 500 тысяч рублей до двух миллионов рублей. Депутат также добавил, что «особо наглых коллекторов» нужно сажать в тюрьму на срок до четырех лет.

В Сбербанке рассказали о новой технологии, которая работает как полиграф: она будет помогать коллекторам определять, врет ли человек. За точность «детектора лжи» поручиться никто не может. И хотя эксперты относятся к нему по-разному, задумке пророчат большое будущее — в самых разных сферах.