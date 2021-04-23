Коллекторам передали рекордную сумму долгов россиян в 2020 году

Коллекторы, которые работают над взысканием долгов в пользу банков, в 2020 году получили от кредитных организаций проблемные займы россиян на 582 миллиарда рублей. Это стало рекордной суммой долгов с 2013 года, согласно данным НАПКА, сообщил РБК.

Речь идет о коллекторах, работающих с банками по агентской схеме. В этом случае права на взыскание остаются за кредитной организацией. Коллекторы при этом не могут самостоятельно решать, можно ли предоставить клиенту отсрочку платежа. Перед взыскателями в основном стоит задача налаживания коммуникации между заемщиком и банком.

Часть россиян в прошлом году ухудшила свою кредитную историю на фоне пандемии. В зону риска попали те, кто и до коронакризиса находился не в самом устойчивом положении, отметил глава агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа.

С ростом проблемных задолженностей банки стали активнее нанимать профессиональных коллекторов. В НАПКА заметили, что в 2020 году доля кредитов с просрочкой до 90 дней выросла на 11%.

В Национальном бюро кредитных историй ранее сообщили, что доля потребительских кредитов с просрочкой в апреле достигла 25% от общего портфеля.