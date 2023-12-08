08 декабря 2023, 08:57
Кадыров съездил с делегацией России в Саудовскую Аравию и совершил малый хадж
Глава Чечни Кадыров совершил в Саудовской Аравии малый хадж
Представители Чечни вошли в состав делегации России во время визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Они посетили мусульманские святыни и совершили малый хадж, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Мне посчастливилось совершить малый хадж во время визита в Саудовскую Аравию. Меня сопровождали дорогой брат, муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев и другие официальные лица», — сообщил он.
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Верующие участвовали в ритуальном хождении вокруг Священной Каабы, так называемом «тавафе», совершили малое паломничество в Мекку и отправились в Лучезарную Медину, где посетили мечеть Масджид ан-Набави и могилу пророка Мухаммада. Рамзан Кадыров поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии, председателя Совета министров Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда за теплый прием.
Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря, обсудил с лидерами двустороннее сотрудничество и региональную повестку. Британские журналисты увидели в этой поездке плохой знак для Запада.
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