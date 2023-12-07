07 декабря 2023, 22:42
Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ разочаровал западные страны
UnHerd: визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада
Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ показал негативные для западных стран тенденции в мировой политике и экономике. Об этом написал британский новостной портал UnHerd.
«Страны региона все больше ориентируются на новых союзников, и Запад едва ли способен этому препятствовать», — сказано в публикации.
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Британские журналисты предположили, что Россия вместе с Саудовской Аравией планирует дедолларизировать глобальную торговлю. Они напомнили, что власти королевства уже разочаровали Запад, отказавшись наращивать объемы добычи нефти. Тем самым они не допустили падения цен на ископаемое топливо и помогли России в ситуации санкционного давления.
В среду, 6 декабря, Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. За один день он провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Бен Сальманом Аль Саудом.
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