Кадыров объявил 31 декабря выходным в Чеченской Республике

Он отметил, что таким образом он поддержал предложение президента России сделать последний день года выходным.

«Новый год — это особый праздник. Теперь многие семьи смогут не только основательно подготовиться к предстоящему торжеству, но и проводить по своему усмотрению последний день декабря», — написал Кадыров.

Отдельно он обратился к руководителям частных компаний, которые работают в республике и попросил последовать его примеру и не вызвать сотрудников 31 декабря.

Кадыров отметил, что работать продолжат только организации, входящие в региональный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и сотрудники экстренных служб.

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета попросил губернаторов сделать 31 декабря выходным днем. Он пояснил, что принять такое решение на федеральном уровне пока не получится, но главы субъектов имеют такое право.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в следующем году статус выходного дня закрепят за 31 декабря в Трудовом Кодексе. Он отметил, что эта норма начнет действовать только с 2022 года. Но в следующем году, согласно постановлению правительства, 31 декабря уже будет выходным.