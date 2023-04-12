12 апреля 2023, 13:10
Кадры с казнью военного проверят на достоверность
Песков назвал ужасными кадры с казнью военного и счел нужным проверить их достоверность
Видеокадры с обезглавливанием военнослужащего с украинской нашивкой могут стать поводом для проверки, если подтвердят их достоверность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.
«Сначала нужно проверить достоверность этих ужасных кадров. Безусловно, это ужасные кадры», — отметил представитель Кремля.
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По его словам, сейчас люди живут в мире фейков, поэтому необходимо выяснить, достоверна ли съемка.
В начале марта Песков прокомментировал идею усилить наказание за фейки об участниках СВО.
Ранее Украина выдала украденные у дантиста зубы пациентов за свидетельство российских пыток. Странный фейк разоблачили немецкие журналисты.
Некоторые западные СМИ подхватили новость о том, что это зубы из российской камеры пыток. Но оказалось, что они принадлежат пациентам местного дантиста.
Дмитрий Песков
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