Украина выдала украденные у дантиста зубы пациентов за свидетельство российских пыток | 360°

Мир 06 октября 2022, 20:19 Поделиться Telegram

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Viber Украина выдала украденные у дантиста зубы пациентов за свидетельство российских пыток Газета Bild разоблачила фейк о российской камере пыток, где выдирают зубы

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Журналисты немецкой газеты Bild разоблачили странный фейк Украины. Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото коробки зубных коронок рядом с противогазом, сделанный в поселке Пески-Радковском, — уточнялось, что зубы якобы принадлежат людям, над которыми издевались в «российской камере пыток».

«Противогаз, который надевали на голову жертвы, накрывали тлеющей тряпкой и закапывали заживо. И коробка золотых зубных коронок. Мини-Освенцим», — было написано под фото.

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Минобороны Украины поддержало публикацию.

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Некоторые западные СМИ подхватили новость о том, что зубы — «из российской камеры пыток». Но оказалось, что они, вероятнее всего, принадлежат пациентам местного дантиста. Посетив Пески-Радковский, журналисты немецкой газеты показали фотографию единственному в поселке стоматологу, 60-летнему Сергею, и тот узнал зубы своих многочисленных пациентов.

«Эти зубы похожи на те, что были украдены из моей коллекции. Я здесь единственный дантист. Так что, если они были найдены здесь, они должны быть моими», — заметил Сергей.

Он предположил, что зубы кто-то украл, подумав, что они сделаны из настоящего золота. На самом деле это нержавеющая сталь.

Врачи исключил вероятность того, что коронки принадлежали мертвым людям.

«Боже мой, нет! Они тех людей, которых я лечил на протяжении многих лет», — утверждает он.

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