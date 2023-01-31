Общество 31 января 2023, 19:08 Кабмин утвердил индексацию маткапитала и других выплат на 11,9% Правительство одобрило индексацию ряда выплат и пособий в России на 11,9% с 1 февраля РИА «Новости»

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Правительство России утвердило с 1 февраля индексацию на 11,9% целого ряда выплат и пособий, в том числе детских. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

На 11,9% увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и других мер социальной поддержки.

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Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше, чем в 2022 году. На второго ребенка его сумма станет выше на 82,5 тысячи рублей и составит почти 775,6 тысячи. Размер единовременной выплаты при рождении ребенка увеличили с 20,5 тысячи рублей до 22,9 тысячи.

Ранее индексацию материнского капитала анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что с 1 февраля в стране маткапитал проиндексируют на 11,9%.

В Минтруде объяснили, что коэффициент индексации на разные выплаты устанавливают 1 февраля каждый год. Его высчитывают из фактического индекса потребительских цен за прошлый год.