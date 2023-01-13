Деньги 13 января 2023, 20:17 Более 40 выплат проиндексируют с февраля на 11,9% Минтруд проиндексирует более 40 выплат на 11,9% с 1 февраля Pxhere

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Свыше 40 разных выплат, пособий и компенсаций проиндексируют в России с 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда со ссылкой на главу министерства Антона Котякова.

«На 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат», — сказал он.

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Речь идет о единовременном пособии при рождении детей, ежемесячном пособии по уходу за ребенком, маткапитале на первого и второго ребенка, ежемесячной денежной выплате ветеранам, страховой выплате и других мера соцподдержки.

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Маткапитал на первого ребенка увеличат почти до 587 тысяч рублей — на 62,5 тысячи больше, чем в 2022 году. Выплату на второго ребенка поднимут почти до 775,6 тысяч. Это на 82,5 тысячи больше, чем в прошедшем году.

В Минтруде пояснили, что коэффициент индексации на разные выплаты устанавливают 1 февраля каждый год. Он высчитывается из фактического индекса потребительских цен за прошлый год. В 2023-м показатель составляет 1,119.