Володин сообщил об индексации материнского капитала с 1 февраля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 февраля в стране проиндексируют материнский капитал на 11,9%. Он напомнил, что развитие и воспитание детей является приоритетом политики страны. Об этом сообщил Telegram-канал ГД РФ.

«Материнский капитал будет проиндексирован на 11,9% и составит 587 тысяч рублей на первого ребенка, 775,6 тысячи рублей — на второго», — говорится в сообщении.

Кроме этого на 11,9% вырастут ряд пособий. Например, единовременное пособие при рождении ребенка составит 22 909 рублей, а минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком составит 7925 рубля.

Также спикер Госдумы проанонсировал ответные меры России на решение Евросоюза ввести потолок цен на энергоресурсы. По его словам, «за авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане».

Речь идет о запрете поставки российской нефти иностранным компаниями и физическим лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма предельной цены, который также вступит в силу с 1 февраля.

При этом в самом ЕС признали, что предстоящее с 15 февраля эмбарго на потолок цен на российский газ приведет к экономическому кризису в Европе.