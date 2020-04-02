Пожилые россияне на карантине смогут получить электронный больничный

Больничный для пожилых россиян на карантине с 6 апреля будут оформлять дистанционно в виде электронного документа. Новое правило коснется людей от 65 лет и старше.

Как говорится в постановлении, которое опубликовал сайт правительства, правила эти временные. Они распространяются на граждан, которые находятся в самоизоляции, кроме тех, кто в отпуске или кого перевели на удаленку. Оформлять больничный будут единовременно на 14 дней — с 6 по 19 апреля.

С конца прошлой и начала нынешней недели во многих регионах России местные власти ввели режим строгой самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Людям запретили без особой нужды выходить на улицу в целях безопасности.

Ранее стало известно, что на коронавирус в обязательном порядке будут тестировать всех пенсионеров старше 65 лет, которые обратились ко врачу с симптомами ОРВИ.

Коронавирус впервые появился в Китае в конце декабря и очень быстро распространился по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии. Самая сложная ситуация сейчас в США, Испании и Италии.

В России за последние сутки инфекцию обнаружили у 771 человека. Всего на территории РФ коронавирусом заразились 3548 человек. Жертвами болезни COVID-19, которую вызывает вирус, стали 30 человек.