Стало известно, кого обязательно будут тестировать на коронавирус

Сотрудников ФСИН с признаками ОРВИ проверят на коронавирус. Находящихся во всех учреждениях службы ждет то же самое. Обязательно проверят и пожилых россиян старше 65 лет.

Сделать лабораторный анализ на коронавирус всем находящимся в учреждениях ФСИН и персоналу велела главный санитарный врач России Анна Попова. Она также распорядилась обязательно тестировать на коронавирус всех россиян старше 65 лет, которые пришли к врачу с симптомами ОРВИ. Каждую неделю будут брать анализы у медиков, если во время работы они теоретически могут пересечься с зараженными.

В постановлении Роспотребнадзора говорится, что тестирование коснется обитателей специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, кадетских корпусов, домов-интернатов и всех учреждений ФСИН России. Обязательно проверят и персонал. Главное условие — это наличие симптомов вирусной инфекции. Документ опубликовал официальный интернет-портал правовой информации.

Попова поручила провести тестирование федеральным органам власти, куда входит и ФСИН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса 11 марта, спустя два с лишним месяца после вспышки инфекции в Китае. Вирус распространился по всему миру. Сейчас эпицентр заражения находится в США — там больше всего инфицированных (174 тысячи человек).

В России коронавирус подхватили 2777 тысяч человек. Жертвами COVID-19 стали 24 человека.