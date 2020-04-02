Еще 771 случай заражения коронавирусом зафиксировали в России

Большинство подхвативших заразу по-прежнему — в Москве, прирост составил 595 человек за последние сутки, в Московской области — еще 43. В Петербурге и Ленобласти зарегистрировали 22 и 11 новых случаев соответственно, в Нижегородской области — 13. К числу регионов, где есть хоть один случай заражения 2019-nCoV, присоединился Ямало-Ненецкий округ, там плюс два человека.

На сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о регионах, где больше всего случаев. На первом месте Москва с 2475 заболевшими, на втором — Подмосковье с 177 заразившимися, тройку замкнул Петербург. Там зафиксировали 147 человек с COVID-19. Следом за ними идут Коми (56), Свердловская область (38), Ленинградская область (31) и Бурятия (30).

Зараженных зафиксировали в 76 регионах России — всего 3548 случаев. Погибших от СОVID-19 — 30.

За сутки от коронавируса вылечились 45 человек, за все время — 235. В московских больницах выздоровели 140 пациентов. За прошедшие 24 часа оттуда выписали 25 человек, 21 из них находился на лечении в больнице №40 в Коммунарке.

Чтобы остановить распространение коронавируса, эту неделю в стране сделали нерабочей. Режим изоляции с 30 марта ввели в Москве и Подмосковье. Сейчас почти все российские регионы ввели всеобщий карантин.