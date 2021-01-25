«Южноафриканскую» мутацию коронавируса пока не выявили в России

«Южноафриканская» мутация коронавируса не обнаружена на территории России. Большинство используемых тест-систем в стране могут ее выявлять.

«Большинство используемых в России и в мире тест-систем эффективно выявляют различные варианты коронавируса SARS-CoV-2, в том числе „южноафриканский“ и „британский“. На данный момент „южноафриканский“ вариант на территории России не выявлялся», — заявили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Первый случай заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса за пределами страны зарегистрировали в Японии в конце декабря прошлого года. Его обнаружили у 30-летней женщины, вернувшейся из ЮАР. Позже этот штамм выявляли в ряде стране. Одна из них — Куба. В это государство «южноафриканский» штамм завез бессимптомный путешественник. Его и контактных с ним лиц изолировали. Однако власти не исключили, что мужчина мог уже кого-то заразить.

Еще одним известным в мире штаммом является «британская» мутация коронавируса. Его первыми в мире сфотографировали сотрудники российского центра «Вектор».