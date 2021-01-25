«Британский» штамм коронавируса удалось сфотографировать в России

Государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора первым в мире сделал фото «британского» штамма коронавируса. На снимке запечатлена мутация, которую обнаружили в организме в декабре 2020 года.

Роспотребнадзор на своем сайте объяснил, что фото вируса под микроскопом получено в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта коронавируса.

Ведомство отметило, что российские ПЦР-тесты хорошо выявляют случаи заражения «британским» штаммом коронавируса, а тест-система Института эпидемиологии Роспотребнадзора может отличить вариантный вирус от немутантных форм.

Источник фото: сайт Роспотребнадзора

«Мутации, характерные для „британского“ штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины „ЭпиВакКорона“, в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемого выявленными у вируса изменениями», — заявили в Роспотребнадзоре.

Новая мутация коронавируса обнаружилась у россиянина, который до Нового года вернулся на родину из Великобритании. Уточняется, что вирус никому от него не передался и мужчина уже не представляет опасности для окружающих.

О том, что в Соединенном Королевстве появился новый, более заразный штамм коронавируса, стало известно в конце 2020 года. Россия с 22 декабря по 1 февраля приостановила авиасообщение с этой страной.