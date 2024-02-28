Общество 28 февраля 2024, 16:43 Юрий Дудь лишится 70% дохода из-за нового закона о рекламе у иноагентов Shot: Дудь лишится до 70% от рекламной выручки из-за нового закона об иноагентах РИА «Новости»

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После принятия закона о рекламе у иноагентов известный журналист и блогер Юрий Дудь* лишится до 70% заработка. Только на YouTube он потеряет около 100 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, рекламодателями Дудя* в 2023 году были Профи.ру, цветочная фирма FlowWOW, онлайн-университет SkyPro, а также маркетплейс USmall, специализирующийся на доставке товаров из-за рубежа.

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Крупным заказчиком блогера была фирма Aviasales, зарегистрированная в том числе в Гонконге, но имеющая юридические лица и в России. Среди зарубежных рекламодателей — криптобиржа, голландский сервис VPN, испанское агентство недвижимости и языковая школа.

Закон о запрете рекламы у иноагентов депутаты Госдумы приняли сегодня в третьем чтении. Он отразится на работе рекламных агентств с блогерами. В договорах добавят пункт об одностороннем расторжении контрактов.

*Признан иноагентом на территории России.