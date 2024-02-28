Общество 28 февраля 2024, 12:23 Рекламные агентства смогут расторгнуть договоры с блогерами-иноагентами РБК: агентства изменят договоры с блогерами из-за запрета рекламы у иноагентов Freepik

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Рекламные агентства будут включать в договоры с блогерами условия об одностороннем расторжении контрактов в случае признания их иноагентами. Об этом сообщило издание РБК.

Изменения в закон о рекламе начала обсуждать Госдума в начале февраля. Законопроект во втором чтении одобрили 27 февраля. Согласно ему, под запрет попала реклама на ресурсах иноагентов, а также упоминание этих ресурсов в СМИ.

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«Внесенную фракцией „Новые люди“ поправку, по которой упоминание иностранных агентов и репост их материалов не является рекламой, депутаты не поддержали», — отметили в РБК.

Третье чтение назначили на 28 февраля.

Проблемой, по мнению экспертов, может стать заключение рекламных контрактов с блогерами «из группы риска».

«Реестр Минюста пополняется традиционно в пятницу вечером, когда рабочий день любой бухгалтерии уже закончен. О том, кто туда попадет, ничего заранее неизвестно, при этом никакого промежуточного срока поправки не предусматривают», — отметил один из них.

В связи с этим для компаний-рекламодателей возникают серьезные риски.

Ранее глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Алишер Моргенштерн* может вернуться в Россию. Ему, как и другим иноагентам, не запрещен въезд в страну.

* Признан иностранным агентом в России.