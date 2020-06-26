Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составила почти 50%

Общая явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России на второй день составила 49,5%. Это данные по Москве и Нижегородской области. Голосовать дистанционно могут только жители столицы и этого региона.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные штаба по наблюдению за электронным голосованием, проголосовали более 580 тысяч человек. Выдано около 590 тысяч бюллетеней.

«Явка на 06:30 утра — 49,51% электронного голосования. За ночь проголосовало (с 00:00 до 06:00) около двух тысяч человек», — сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Общественной палаты Москвы, журналист Алексей Венедиктов.

Голосование по поправкам в Конституцию России началось в четверг, 25 июня. Оно продлится до 1 июля включительно. Ранее голосование назначили на апрель, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на более поздний срок и растянули на несколько дней.

Первый день голосования прошел спокойно. По его итогу никаких серьезных нарушений и сбоев не выявили. Оно проходит в штатном режиме.

«360» ведет онлайн-трансляцию и рассказывает о главных событиях в ходе общероссийского голосования по поправкам в основной закон страны.