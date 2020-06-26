В России прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию. По его итогу серьезных нарушений выявлено не было, голосование проходит в штатном режиме, крупных сбоев и нарушений нет.

Об этом сообщил официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов в видеоотчете, который был опубликован в Telegram-канале Штаба.

«Серьезных нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию не выявлено, голосование проходит в штатном режиме, крупных сбоев нет», — сказал Асафов.

Он также отметил, что были зафиксированы несколько нарушений, но все они носят локальный характер. Часть из них, по словам Асафова, связана с техническими неполадками. Он заметил, что все технические нарушения были оперативно устранены.

Серьезных нарушений в ходе электронного голосования также не зафиксировано.