Эксклюзив 26 февраля 2024, 18:41 «Яндексу» предъявили иск на 200 млн рублей за использование голоса Брежневой в навигаторе Ведущая «360» Гурьянова подала в суд на «Яндекс» за голос Брежневой в навигаторе Телеканал «360»

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Использование голоса украинской артистки Веры Брежневой в системе «Яндекс. Навигатор» может обойтись российской корпорации в 200 миллионов рублей. В такую сумму оценила понесенный моральный ущерб от действий компании политтехнолог и ведущая «360» Аксинья Гурьянова. Копия заявления, направленного в Хамовнический районный суд Москвы, есть в распоряжении редакции.

Истец пояснила, что уже более двух лет она ведет активную работу по борьбе с антироссийскими настроениями и поддерживает бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

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На минувшей неделе она обнаружила, что с системе «Яндекс.Навигатор» маршрут выстраивается голосом украинской артистки Веры Брежневой, известной своими заявлениями о поддержке ВСУ.

Гурьянова подчеркнула, что компания «Яндекс» прекрасно знает о проведении специальной военной операции, но продолжает получать прибыль от использования голоса покинувшей Россию артистки. Также она не исключила, что Брежнева из полученного гонорара продолжает делиться деньгами с украинской армией.

Ведущая оценила свой моральный вред от происходящего в 200 миллионов рублей. Также Гурьянова отметила что за свою работу журналистом попала в список врагов президента Украины Владимира Зеленского.

Певица Вера Брежнева сбежала из России после начала СВО, но полностью отказываться от концертов она не стала. СМИ узнали, что перед Новым годом продюсеры певицы разослали райдер потенциальным зрителям. Стоимость выступления Брежневой оценили в 50 тысяч евро. Кроме того, главным требованием стала полная конфиденциальность и запрет на фото и видеосъемку выступления.

Выступления Брежневой в других странах, к слову, не задались. Летом 2023 года концерты певицы отменили в Испании и Португалии, а в феврале этого года стало известно, что сорвался и концерт в Киргизии. Купившим билеты зрителям пообещали компенсировать стоимость билетов.