Знаменитости 09 декабря 2023, 16:12 Mash узнал, что требует Вера Брежнева от заказчиков своих концертов Mash опубликовал райдер Веры Брежневой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Вера Брежнева подняла ценник на новогодние корпоративы, причем она готова выступать для россиян, главное условие — полная конфиденциальность, узнал Mash. В распоряжении Telegram-канала также оказался райдер артистки.

Чего же хочет Брежнева от заказчиков? Ее требуется встречать в аэропорту с табличкой VERA, информировать сотрудников VIP-зала аэропорта, чтобы те переносили ее багаж и ручную кладь от машины до борта и обратно.

Реклама

Для передвижения по городу ей должны предоставлять тонированный и новый Mercedes S-класса с Wi-Fi. Водитель при этом не имеет права разговаривать во время поездки и использовать какой-либо парфюм.

Перед встречей машину нужно свозить на заправку в сервис, чтобы отключить свет в салоне и наполнить бак, указал источник Mash. Он пояснил, что требование с отключением света связано с тем, чтобы певица не попала в объективы во время открытия дверей автомобиля.

Окна в номере отеля важно завесить плотными шторами, отключить и заклеить все камеры на сцене и в зонах переодевания, а также усилить охрану.

В гримерке должны быть чай, имбирь, лимон, мята, мед и фрукты. Но гораздо интереснее обустройство закулисного пространства. Оно должно представлять из себя черный кабинет, стыки в котором требуется проклеить черным и красным тейпом.

Еще одно требование — никакой съемки во время концерта. Ни фотографировать, ни снимать и тем более выкладывать материалы никуда нельзя.

При этом само выступление обойдется минимум в 50 тысяч евро. К этому нужно добавить еще 25 тысяч евро — такова стоимость райдера, уточнил Mash.