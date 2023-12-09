09 декабря 2023, 16:12
Mash узнал, что требует Вера Брежнева от заказчиков своих концертов
Mash опубликовал райдер Веры Брежневой
Певица Вера Брежнева подняла ценник на новогодние корпоративы, причем она готова выступать для россиян, главное условие — полная конфиденциальность, узнал Mash. В распоряжении Telegram-канала также оказался райдер артистки.
Чего же хочет Брежнева от заказчиков? Ее требуется встречать в аэропорту с табличкой VERA, информировать сотрудников VIP-зала аэропорта, чтобы те переносили ее багаж и ручную кладь от машины до борта и обратно.
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Для передвижения по городу ей должны предоставлять тонированный и новый Mercedes S-класса с Wi-Fi. Водитель при этом не имеет права разговаривать во время поездки и использовать какой-либо парфюм.
Перед встречей машину нужно свозить на заправку в сервис, чтобы отключить свет в салоне и наполнить бак, указал источник Mash. Он пояснил, что требование с отключением света связано с тем, чтобы певица не попала в объективы во время открытия дверей автомобиля.
Окна в номере отеля важно завесить плотными шторами, отключить и заклеить все камеры на сцене и в зонах переодевания, а также усилить охрану.
В гримерке должны быть чай, имбирь, лимон, мята, мед и фрукты. Но гораздо интереснее обустройство закулисного пространства. Оно должно представлять из себя черный кабинет, стыки в котором требуется проклеить черным и красным тейпом.
Еще одно требование — никакой съемки во время концерта. Ни фотографировать, ни снимать и тем более выкладывать материалы никуда нельзя.
При этом само выступление обойдется минимум в 50 тысяч евро. К этому нужно добавить еще 25 тысяч евро — такова стоимость райдера, уточнил Mash.
Концерты
Вера Брежнева
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