14 февраля 2024, 11:35
Концерт Веры Брежневой отменили в Киргизии
Shot: в Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой
Концерт известной исполнительницы Веры Брежневой отменили в Бишкеке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По информации источника, Брежнева планировала приехать в столицу Киргизии в рамках гастролей 18 февраля. Однако организаторы отменили ее выступление по «техническим причинам» и пообещали зрителям вернуть средства за билеты.
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Гастрольная деятельность Брежневой в последнее время находится в подвешенном состоянии. Летом 2023 года ее концерты отменили в Испании и Португалии, причиной этого артистка назвала «некие обстоятельства».
Ранее стало известно, что Брежнева готова выступать в России, цена одного ее концерта составляет 50 тысяч евро. Однако она требует соблюдать полную конфиденциальность и исключить любую видеосъемку выступления.
СМИ сообщали, что в декабре певица лишилась последнего бизнеса в России. Она закрыла свой бутик модной одежды в Санкт-Петербурге из-за больших долгов.
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Вера Брежнева
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