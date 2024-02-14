Мир 14 февраля 2024, 11:35 Концерт Веры Брежневой отменили в Киргизии Shot: в Бишкеке отменили концерт Веры Брежневой РИА «Новости»

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Концерт известной исполнительницы Веры Брежневой отменили в Бишкеке. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, Брежнева планировала приехать в столицу Киргизии в рамках гастролей 18 февраля. Однако организаторы отменили ее выступление по «техническим причинам» и пообещали зрителям вернуть средства за билеты.

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Гастрольная деятельность Брежневой в последнее время находится в подвешенном состоянии. Летом 2023 года ее концерты отменили в Испании и Португалии, причиной этого артистка назвала «некие обстоятельства».

Ранее стало известно, что Брежнева готова выступать в России, цена одного ее концерта составляет 50 тысяч евро. Однако она требует соблюдать полную конфиденциальность и исключить любую видеосъемку выступления.

СМИ сообщали, что в декабре певица лишилась последнего бизнеса в России. Она закрыла свой бутик модной одежды в Санкт-Петербурге из-за больших долгов.