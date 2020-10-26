«Яндекс» раскрыл статистику выдачи данных пользователей властям

«Яндекс» раскрыл, какую информацию о пользователях компания передает органам государственной власти. Среди них оказались данные о «Яндекс.Паспорте» и электронной почте, о поездках на такси и другие. Всего в адрес компании поступило 15 376 запросов. «Яндекс» не стал выдавать данные в 2468 случаях.

«„Яндекс“ регулярно получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных. „Яндекс“ рассматривает те из них, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа», — говорится в отчете, который опубликовали в официальном блоге IT-компании.

«Яндекс» отклоняет запросы, которые приходят по неофициальным каналам. Среди информации, которую получает государство, значатся данные о паспорте и электронной почте (16%), о поездках на такси (22%) и данные геосервисов (41%). Компания при необходимости делится подробностями пользования сервисом доставки еды и каршерингом.

Личную переписку или содержимое электронного почтового ящика могут передать государству только по решению суда.

В этом году «Яндексу» исполнилось 23 года. Ранее стало известно о срыве сделки между компанией и банком «Тинькофф».