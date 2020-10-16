«Тинькофф» не договорился с «Яндексом» о продаже банка

«Стороны договорились не совершать потенциальную сделку. Таким образом, переговоры между сторонами в отношении потенциальной сделки прекращены, решение об этом вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении холдинга.

Представитель банка «Тинькофф» заявил, что руководство финансовой организации сейчас ни с кем никаких переговоров не ведет и планирует развиваться самостоятельно. В «Яндексе» сообщили, что не смогли согласиться с окончательными условиями сделки. Накануне СМИ написали, что покупателем Тинькофф Банка вместо «Яндекса» может стать МТС или МТС Банк.

Ранее Олег Тиньков объяснил, для чего нужна сделка с «Яндексом». По его словам, так получится довести чистую прибыль до миллиарда долларов и увеличить количество клиентов до 20 миллионов человек.