«Яндекс» выпустил «дудл» к 23-летию своего создания

Поисковик yandex.ru заработал 23 года назад. Он открылся 23 сентября 1997 года. Его неофициальным символом и частью истории давно стали лошади. Они украшают главный московский офис «Яндекса».

Каноническая история гласит, что 23 сентября 1997 года на выставке Softool основатели компании Аркадий Волож и Илья Сегалович провели официальную презентацию поисковика. Посетили подходили к стенду и задавали вопросы. В то время Рунет хранил около трех гигабайтов информации, и система прекрасно справлялась с ее обработкой.

«Яндекс» стал третьей поисковой системой, вышедшей на российский рынок, но сейчас она является самой популярной.

Создатели сервиса рассказывали, что название они придумали, взяв за основу словосочетание yet another indexer. Они взяли от каждого слова по паре букв, а «YA» заменили на «Я» для придания русского шарма.