Эксклюзив 22 апреля 2024, 12:21 «Я приехал не для того, чтобы быть звездой». Техас — о причине переезда из США в Донбасс Американец Бентли назвал причину, по которой уехал из США в Донбасс РИА «Новости»

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Американец Рассел Бентли (Техас) решился на переезд в Донбасс после событий, которые произошли на Майдане в ноябре 2013 года. Об этом он рассказал в последнем интервью экс-депутату Красногорска Джеффу Монсону.

«В США у меня был бизнес, связанный с обрезкой деревьев. Я был бригадиром, зарабатывал хорошие деньги. Но когда я увидел, что произошло сначала в Ливии, затем на Майдане, решил, что приеду сюда», — поделился Бентли.

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Техас добавил, что попал в Донбасс благодаря своему другу, итальянскому журналисту, освещавшему конфликт.

«Я приехал не для того, чтобы быть интернет звездой, а чтобы пойти на фронт. Я служил в ополчении на самых напряженных участках передовой», — пояснил он.

В пятницу, 19 апреля, главный редактор RT Маргарита Симоньян подтвердила, что Техас погиб в Донбассе. С 12 апреля американец числился пропавшим после обстрела Донецка со стороны ВСУ.