Спецоперация 19 апреля 2024, 22:12 В Донбассе погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли из США Журналистка Симоньян: в Донбассе умер корреспондент Sputnik Рассел Бентли из США Freepik

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Американец Рассел Бентли, который участвовал в спецоперации и сотрудничал с агентством Sputnik, погиб в Донбассе. Об этом рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Sputnik. Ужасно. Царство Небесное», — написала журналистка.

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Агентство Sputnik заявило об исчезновении корреспондента 12 апреля. Там рассказали, что у него российское гражданство. В МВД ДНР заявили, что в последний раз Бентли выходил на связь 8 апреля.

Американец с позывным Техас присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он отмечал, что его восхитили стойкость и мужественность местных жителей. Мужчина собирался навсегда остаться в Донбассе.

Ранее стало известно, что американский военный с позывным Вилл принял решение заключить контракт на военную службу с ВС России. Так он поступил, когда узнал, что на самом деле происходит на Украине.