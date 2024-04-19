19 апреля 2024, 22:12
В Донбассе погиб корреспондент Sputnik Рассел Бентли из США
Журналистка Симоньян: в Донбассе умер корреспондент Sputnik Рассел Бентли из США
Американец Рассел Бентли, который участвовал в спецоперации и сотрудничал с агентством Sputnik, погиб в Донбассе. Об этом рассказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших. Сотрудничал с нашим Sputnik. Ужасно. Царство Небесное», — написала журналистка.
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Агентство Sputnik заявило об исчезновении корреспондента 12 апреля. Там рассказали, что у него российское гражданство. В МВД ДНР заявили, что в последний раз Бентли выходил на связь 8 апреля.
Американец с позывным Техас присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он отмечал, что его восхитили стойкость и мужественность местных жителей. Мужчина собирался навсегда остаться в Донбассе.
Ранее стало известно, что американский военный с позывным Вилл принял решение заключить контракт на военную службу с ВС России. Так он поступил, когда узнал, что на самом деле происходит на Украине.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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