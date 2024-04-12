Происшествия 12 апреля 2024, 10:16 Американец Техас пропал после обстрела Донецка со стороны ВСУ Полиция начала поиски американца, пропавшего после обстрела Донецка

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Американец Рассел Бентли с позывным Техас, который сражался за Донбасс в рядах ополченцев, пропал после украинского обстрела Петровского района Донецка. Об этом сообщила его супруга, слова которой передал Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным издания, 8 апреля Бентли приехал с женой в исполком для переоформления документов. В тот момент ВСУ обстреляли столицу ДНР. Увидев черный столб дыма, американец поспешил на помощь людям, которые могли пострадать при ударе.

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Вскоре Бентли перестал выходить на связь. Его жена поехала к месту прилета снаряда, но там нашла только автомобиль Рассела. В салоне лежали его очки и разбитый телефон.

Следственные органы возбудили уголовное дело о пропаже мужчины. Правоохранительные органы начали разыскивать американца.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником Ясиноватовский район ДНР. В результате ранения получили пять человек.