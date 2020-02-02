«Я не знал, что заражен». Больной коронавирусом китаец пожаловался на условия в российской больнице

Гражданин КНР Ван Юньбинь вышел на связь с редакцией ИА «Чита.Ру». По его словам, он — один из двух зараженных коронавирусом в России. Юньбинь находится в краевой инфекционной больнице Читы в Забайкальском крае.

Он сообщил, что о своем диагнозе узнал из СМИ — врачи постоянно берут у их анализы, но не говорят результаты.

«Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен, узнал из новостей. Если [я болен], я хочу перед всеми извиниться. Мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться», — написал он.

Вместе с ним в больнице находится его жена и двухлетняя дочь, гражданка России. Их поместили в карантин из-за общения с ним. Мужчина опасается за состояние малышки — у нее держится температура. Юньбинь переживает, что в больнице, где они лежат «недостаточно условий для реабилитации».

«Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента», — пожаловался гражданин КНР.

Он отметил, что у его семьи за это время взяли анализы уже шесть раз, но так и не сообщили их результаты.

После его жалобы Минздрав России поручил проверить условия содержания семьи в больнице. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в своем Telagram-канале.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что китайцу и его семье обеспечены все необходимые условия пребывания стационаре. Там уточнили, что пациента регулярно осматривают дежурные врачи, а сам бокс оборудован по всем санитарным нормативам.

«Бокс располагается на первом этаже, светлый, теплый. В нем есть отдельный санузел и горячая вода. Обязательно проводится трехразовая уборка помещения. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов», — отметил главврач больницы Сергей Юрчук.

В таких же условиях находятся и его супруга с дочерью. У женщины есть рация, с помощью которой она может связаться с врачами и вызвать их в бокс при любой необходимости.

В больнице уточнили, что состояние Ван Юньбиня оценивают как удовлетворительное.