Забайкалье запустило горячую линию после первого заболевшего коронавирусом

«Организована круглосуточная горячая линия, где специалисты консультируют забайкальцев в числе прочего по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу. Кроме того, если в семье кто-то почувствовал недомогание, то сотрудники горячей линии подскажут, как действовать», — рассказали в региональном Минздраве.

На территории Забайкальского края введен режим повышенной готовности. Пункты пропуска на границах с Китаем регионов Дальнего Востока, включая Забайкальский край, закрыли. Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией также решено приостановить, кроме фирменных поездов Москва — Пекин и Пекин — Москва.

Случаев выявления коронавируса среди местных жителей на территории Забайкалья нет. Инфицированный, которого обнаружили на территории края, — гражданин Китая. Медики уже оказывают ему всю необходимую помощь. Риска распространения инфекции нет.