    31 января 2020, 18:29

    Забайкалье запустило горячую линию после первого заболевшего коронавирусом

    Алексей Сахаров

    Минздрав Забайкалья организовал работу круглосуточной горячей линии для консультаций по поводу коронавируса. Специалисты подскажут, как действовать при подозрении на заболевание. Один из двух выявленных в России случаев коронавируса как раз в Забайкалье.

    «Организована круглосуточная горячая линия, где специалисты консультируют забайкальцев в числе прочего по вопросам мер предосторожности от гриппа, ОРВИ, других сезонных инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу. Кроме того, если в семье кто-то почувствовал недомогание, то сотрудники горячей линии подскажут, как действовать», — рассказали в региональном Минздраве.

    На территории Забайкальского края введен режим повышенной готовности. Пункты пропуска на границах с Китаем регионов Дальнего Востока, включая Забайкальский край, закрыли. Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией также решено приостановить, кроме фирменных поездов Москва — Пекин и Пекин — Москва.

    Случаев выявления коронавируса среди местных жителей на территории Забайкалья нет. Инфицированный, которого обнаружили на территории края, — гражданин Китая. Медики уже оказывают ему всю необходимую помощь. Риска распространения инфекции нет.