Коронавирус уже в России. Что дальше?

Всех россиян, которые находятся в Ухане и Хубэе, где началась эпидемия коронавируса, эвакуируют. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РФ усиливает меры противодействия заболеванию после того, как стало известно о заражении коронавирусом двух человек, которые находятся на территории России.

▪️ По словам Голиковой, в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341, передает РИА «Новости». Сопровождать эвакуируемых будут представители Роспотребнадзора. Россиян, прибывших из Уханя и Хубэя отправят на 14-дневный карантин.

▪️ Кроме того, для противодействия заражению китайским коронавирусом Россия решила ограничить пересечение границ не только с КНР, но и с Монголией.

▪️ Голикова также объявила о том, что более 400 специалистов РХБ (радиационной, химической и биологической защиты) защиты в РФ приведены в готовность из-за коронавируса.

▪️ Голикова объявила, что правительство подготовит запрет на рабочие визы для граждан Китая.

▪️ Из-за распространения коронавируса закроют все авианаправления с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Бывшие регулярные рейсы планируют сохранить как чартерные, чтобы на них можно было вывозить из Китая россиян.

▪️ Россия также вводит карантин для граждан Белоруссии и Китая, которые имеют вид на жительство в РФ и въезжают через пункты пропуска с ограниченным сообщением.

▪️ Голикова призвала владельцев аптек не пользоваться ситуацией с распространением коронавируса и не завышать цены. Попытки нажиться на эпидемии будут контролировать ФАС и Росздравнадзор.

▪️ Вице-премьер добавила, что в понедельник власти решат, есть ли необходимость отменять инвестиционный форум в Сочи из-за распространения коронавируса.

По последней информации, жертвами пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае стали 213 человек, заразились около 9,7 тысячи человек. В России выявили два первых случая — это граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что их состояние стабильное.