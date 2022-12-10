10 декабря 2022, 14:35
«Я б вашего гетмана». Медведев процитировал Булгакова в ответ на снос памятников на Украине
Зампред Совбеза Медведев ответил цитатой из Булгакова на снос памятников под Винницей
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал снос памятников Александру Пушкину и Александру Суворову в Винницкой области Украины строчками из романа Михаила Булгакова «Белая гвардия». Действия украинских властей он оценил в своем Telegram-канале.
Зампред СБ РФ напомнил, что в Малороссии снесли памятники поэту Александру Пушкину и полководцу Александру Суворову. Он предположил, что теперь там будут ставить памятники «разнообразным гетманам».
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Дмитрий Медведев процитировал известную реплику главного героя произведения Алексея Турбина, который обвинил гетмана в издевательствах над русскими офицерами, в терроризме населения и в том, что он развел «эту мразь с хвостами на головах».
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«Я б вашего гетмана за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым», — привел цитату классика зампред Совбеза.
Днем ранее Медведев заявил об отсутствии героев в «свихнувшейся Европе». Зампред Совбеза также предложил отметить президента Украины Зеленского за его отказ от переговоров. Он подчеркнул, что теперь Россия доделает всю работу в зоне конфликта.
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