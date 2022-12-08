Власть 08 декабря 2022, 17:33 Медведев предложил отметить Зеленского за его отказ от переговоров Зампред Совбеза Медведев: из-за отказа Украины от переговоров РФ доделает работу до конца РИА «Новости»

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Россия благодаря отказу президента Украины Владимира Зеленского от переговоров доделает всю работу в зоне конфликта до конца, не размениваясь на компромиссы. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Так он отреагировал на присвоение Зеленскому звания «Человек года» по версии журнала Time. По мнению Медведева, российским СМИ тоже есть за что «отметить» Зеленского.

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«Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», — написал замглавы Совбеза.

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В августе Медведев предрек президенту Зеленскому вторые роли в комедиях или трибунал по окончании специальной военной операции на Украине.

Песков счел объявление Зеленского Человеком года частью русофобского мейнстрима.